Bobři osídlili Orlici v Hradci Králové

Bobři už po řece Orlici pronikli do centra Hradce Králové a k Labi jim chybí kousek. Někteří vodohospodáři by si přáli jejich populaci redukovat, ale podle odborníků by to byl marný boj. Bobři do několika let osídlí celé Polabí. Hradec začne testovat repelent aspoň na ochranu velkých stromů v parcích.

video: iDNES.tv