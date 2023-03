VIDEO: Do Česka se po pauze vrátil dálkový boeing Korean Air Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Do Česka se po pauze vrátil dálkový boeing Korean Air

Po třech letech pauzy se na pražské letiště vrátil přímý let do korejského Soulu. Korejský dopravce Korean Air ho od pondělka provozuje třikrát v týdnu, od června přibude čtvrté týdenní spojení. Podívejte se do jeho interiéru, ale i do pilotní kabiny.

video: Jan Janský