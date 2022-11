VIDEO: Brněnská firma předala ESA modul pro družici Plato Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Brněnská firma předala ESA modul pro družici Plato

Servisní model pro družici Plato vyrobila brněnská firma SAB Aerospace. Do vesmíru by měla odletět v roce 2026 a jejím úkolem bude najít nové planety, na nichž by byl možný život.

video: iDNES.tv