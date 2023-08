VIDEO: Zlato, diamanty i stroj na kouření cigaret najdete ve speciální laboratoři celníků Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Zlato, diamanty i stroj na kouření cigaret najdete ve speciální laboratoři celníků

Celně technická laboratoř už sto let analyzuje a testuje nejrůznější vzorky zboží za účelem jeho správného zdanění a stanovení cla. Zároveň s tím ale kontroluje také jeho kvalitu a legálnost. V posledních letech, a to hlavně v době covidové, totiž přibylo podezřelých zásilek, které musí podrobit důkladné analýze. Tahle laboratoř navíc patří mezi sedm oficiálních míst, skrze které mohou do Evropské unie přicházet surové diamanty. Z laického pohledu je bezesporu zajímavé také testování tabáku, u kterého byl člověk nahrazen důmyslným nakuřovacím strojem. Zcela unikátní je pak takzvaná izotopová analýza, kterou ve světě dělá jen pár laboratoří.

