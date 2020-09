VIDEO: Povinné přerozdělování migrantů odmítáme dlouhodobě, připomněl Hamáček Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Povinné přerozdělování migrantů odmítáme dlouhodobě, připomněl Hamáček

Evropská komise ve středu představila návrh nového azylového a migračního sytému, do kterého by se podle ní měly solidárně zapojit všechny státy Evropské unie. Balíček, kterým komise hodlá nahradit současný systém vyvolávající spory mezi členskými zeměmi, má urychlit a zefektivnit návraty migrantů do místa jejich původu. Dohodu, ze které by vyplávaly povinné kvóty ale Česko odmítne, řekl dnes ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

