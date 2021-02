VIDEO: Ani dovnitř, ani ven. Policie kontroluje řidiče opouštějící uzavřené Sokolovsko Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ani dovnitř, ani ven. Policie kontroluje řidiče opouštějící uzavřené Sokolovsko

O půlnoci začal platit zákaz cest z a do tří okresů nejvíce postižených koronavirem – Chebu, Sokolova a Trutnova. Netýká se to nutných cest, tedy třeba za prací a do školy. V okresech je nově také povinné nosit respirátor FFP2 či chirurgickou roušku, a to na všech veřejných místech či ve veřejné dopravě.

video: iDNES.tv