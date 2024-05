VIDEO: První návštěvníci si prohlédli Hrabalovu chatu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

První návštěvníci si prohlédli Hrabalovu chatu

Návštěvníkům se v soboty otevřela obnovená Hrabalova chata v Kersku na Nymbursku. Po rekonstrukci se vrátila do podoby z 80. let, kdy Hrabal v chatě pobýval. Část expozice tvoří původní vybavení ze sbírek Polabského muzea, například spisovatelův psací stroj, zrcadlo nebo malovaná skříň. K autentickému dojmu přispěly také dobové předměty, které Středočeský kraj získal od dárců. Přebudování chaty do původní podoby vyšlo kraj na šest milionů korun. Díky modelu takzvaného haus muzea pro menší návštěvnické skupiny si lidé budou moci vychutnat genia loci chaty i Kerska, řekla dnes při představení chaty novinářům středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN).

video: iDNES.tv