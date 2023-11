VIDEO: Kontroly na hranicích se Slovenskem potrvají do 3. ledna, rozhodla vláda Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kontroly na hranicích se Slovenskem potrvají do 3. ledna, rozhodla vláda

Kontroly na hranicích se Slovenskem budou pokračovat nejméně do 3. ledna. Na návrh ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) to dnes schválila vláda. Namátkové kontroly, které mají bránit nelegální migraci přes české území, by jinak skončily s dnešní půlnocí. Rakušan po jednání vlády zdůraznil, že krok reaguje na „migrační domino“ ve střední Evropě.

video: ČTK