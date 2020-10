VIDEO: ODS otevřela volební štáb. Dorazí ale jenom pár politiků Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

ODS otevřela volební štáb. Dorazí ale jenom pár politiků

Prolomit dlouholeté prokletí, kdy po krajských volbách nezískala křeslo hejtmana, chce nejsilnější opoziční strana ODS. Na rozdíl od některých stran se občanští demokraté nezalekli koronaviru a novináře do svého sídla na očekávání výsledků voleb pustili. Pochopitelně jedině v rouškách a poté, co si u vchodu do sídla strany dezinfikovali ruce.

