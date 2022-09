VIDEO: Český strop energií je níž než Evropský, říká poradce premiéra Kreček Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Český strop energií je níž než Evropský, říká poradce premiéra Kreček

Česká vláda zastropovala ceny elektřiny a plynu. Jak říká v poradu Co na to vaše peněženka na Prima CNN News poradce premiéra Štěpán Křeček, pro koncového zákazníka je to nižší cena, než navrhla Evropská komise.

video: CNN Prima News