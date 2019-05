VIDEO: Cirque du Soleil představí v Praze Avatara. Byli jsme na zkoušce Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Cirque du Soleil představí v Praze Avatara. Byli jsme na zkoušce

Představení TORUK – The First Flight, které je inspirováno filmem Jamese Camerona AVATAR, vás přenese do světa Pandory ve vizuálně ohromujícím živém představení. Zažijete poutavý příběh vyprávěný prostřednictvím nového světa imaginace, objevů a možností. Představení představí Cirque du Soleil v rámci světového turné v Praze.

video: iDNES.tv, Eliška Nováková, Marek Štekl