VIDEO: První část cyklostezky z Hradce do Pardubic Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

První část cyklostezky z Hradce do Pardubic

Z Hradce Králové do Pardubic vede prvních pět kilometrů cyklostezky. Cyklistům začala sloužit o prvním dubnovém víkendu. Od nápadu propojit města až po výstavbu to však trvalo 15 let. Sice jsou tu nedostatky v napojení na existující síť, ale až kýčovité scenérie včetně ledňáčků to dokáží vynahradit.

video: iDNES.cz