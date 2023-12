VIDEO: TSK čistí jen páteřní cyklostezky. Zbytek si protahují cyklisté originálním cyklopluhem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tohle kolo je na první pohled výjimečné. Na pražských cyklostezkách dělá radost nejen jeho uživatelům, ale i ostatním cyklistům, kteří jezdí na kole i v zimě. Jeho doménou je totiž originální sněžný pluh. Tlačí jej cargo elektrokolo, které při plném zatížení radlice ujede na jedno nabití asi 25 kilometrů. Podle statistik Technické správy komunikací hl. m. Prahy, které provedla na sledovaných úsecích nejfrekventovanějších cyklotras, po nich jezdí i v zimě až 200 tisíc cyklistů měsíčně. Oproti nejvytíženějšímu měsíci loňského roku, kterým byl květen, je to sice pouhá pětina, ale stále je to dost na to, aby se pražské cyklostezky i v zimě uklízely. Aktivitu nadšenců ze spolku AutoMat, kteří dva cyklopluhy v Praze provozují, milovníci bicyklů vítají.

