Díra do pekla. Řidiče v Havlíčkově Brodě trápí obří výtluk

Ta jáma se stala legendou. Na silnici 38 od Kolína po Znojmo není větší díry. Výtluk na světelné křižovatce v Havlíčkově Brodě by mohl vstoupit do dějin. Nejen velikostí, ale i svou životností. Zdá se totiž, že je nesmrtelný. Několikrát do roka ho silničáři opraví. A vždy po pár dnech je zpět.

video: iDNES.tv