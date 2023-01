VIDEO: Při stavbě D6 našli keramiku starou 4,5 tisíce let Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Od března 2022 do konce roku prozkoumávali odborníci České společnosti archeologické lokality, kudy v budoucnu povede dálnice D6. V místech obchvatu Hořovic a přeložky u Hořesedel otevřeli okno do více než sedm tisíc let staré historie osídlení regionu.

video: iDNES.tv