Do řeky Bečvy se opět dostaly neznámé chemikálie, o problému odpoledne informovalo město Valašské Meziříčí. Podle starosty se látka do řeky dostala vyústěním kanálu, jakým podle zjištění policie před několika týdny do řeky unikl kyanid. Hasiči důrazně nedoporučují veřejnosti až do odvolání vstup do řeky Bečvy, ani koupání zvířat či jakýkoliv odběr vody od mostu do místní části Juřinka směrem dále po toku řeky.

