Do Safari v Hluboké u Borovan přivezli první 3D betonový dům

41 tun vážící betonový kolos během noci ze středy na čtvrtek převezli z Prahy do Hluboké u Borovan, aby v tamějším Safari resortu sloužil jako nový apartmán pro hosty. Cestou se nevešel do brány vedoucí do areálu.

video: iDNES.cz