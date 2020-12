VIDEO: Do FN Brno dorazila vakcína na covid-19 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Do FN Brno dorazila vakcína na covid-19

Do České republiky v sobotu ráno dorazila první zásilka vakcíny na covid-19. Jde o asi 9 750 dávek. Půlka přijela do Fakultní nemocnice Motol, odkud zamíří do dalších tří pražských nemocnic. Zbytek převzali ve Fakultní nemocnici Brno, z té pojede část do Fakultní nemocnice u svaté Anny. V neděli pak začne podle plánu samotné očkování.

video: Anna Vavríková, MF DNES