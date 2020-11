VIDEO: Kličkování a špatná průjezdnost brzdí hasiče na sídlištích Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kličkování a špatná průjezdnost brzdí hasiče na sídlištích

Řidiči na sídlištích nechávají zaparkovaná auta jak se jim zachce. V případě požáru to hasiče zbrzdí o několik minut, což může mít fatální následky. „Až se něco přihodí tak nad tím budou lidi přemýšlet, ale jak dlouho jim to vydrží, to vám nejsem schopen říct. Myslím si, že týden a za týden tady budou ty auta znova“. Zoufá si velitel hasičů.

video: Martin Hlaváček, iDNES.tv