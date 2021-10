VIDEO: Tento psací stroj napsal ortel nad Heydrichem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

To, co po svém nástupu rozpoutal zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich, rozhodně nemohlo zůstat bez odezvy. V exilu se začala rodit myšlenka, která později vešla do dějin jako jediný úspěšný atentát na takto vysoce postaveného nacistu. Ve sbírkách Vojenského historického ústavu se ukrývá psací stroj z kanceláře plukovníku Moravce, na kterém se psaly úkoly pro československé parašutitsty vysazované do Protektorátu, tedy i úkol zabít Heydricha.

video: Aleš Vašíček, iDNES.tv