Obří hodiny na Letné ukazují čas k nezvratným změnám klimatu

Do nezvratných změn klimatu na planetě zbývá necelých sedm let. Od úterý tento údaj zobrazuje obří digitální hodiny umístěné na Metronomu v Praze na Letné. Méně než sedm let je doba, než se planeta oteplí o 1,5 stupně Celsia oproti éře před průmyslovou revolucí. Překročení této hranice by podle vědců vedlo k nezvratným dopadům na klima.

video: iDNES.tv