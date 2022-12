VIDEO: Horkovod povede přes unikátní visutý most Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Stavbu horkovodu z Temelína do Českých Budějovic provází instalace unikátního visutého mostu přes přírodní biotop. Dlouhý bude více než sto metrů a hotový by měl být do konce tohoto roku.

video: iDNES.tv