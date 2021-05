VIDEO: Horní Planá má už sto let český název Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Horní Planá má už sto let český název

Město oslavilo sto let od doby, co dostalo svůj český název. Do té doby neslo německé jméno Oberplan. Na počest tu instalovali dvě vyřezávané lavice, které symbolizují spojení dvou národů.

video: iDNES.tv