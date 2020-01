VIDEO: Humor proti totalitě - Lidojem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Humor proti totalitě - Lidojem

Současné Kongresové centrum Praha na pražském Vyšehradu, tehdejší Palác kultury, si v době svého vzniku vysloužil mezi lidmi snad nejvíce hanlivých přezdívek. Ta nejčastější byla nejjednodušší, palác postavený hlavně pro sjezdy KSČ, si lidé překřtili na Lidojem, podle vzoru vodojem. Ale říkalo se mu například také Bílá velryba, Moby Dick, Pakul, Titanic nebo dokonce Briketa. A protože to bylo sjezdové místo československých komunistů, přáli mu lidé, aby co nejdříve sjel z Vyšehradu do Nuselského údolí.

video: iDNES.cz, ČTK