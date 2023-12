VIDEO: Humpolec převezme a opraví sportoviště Jiskry Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Propadlá palubovka, špatná střecha, kterou zatéká, i zrezivělé topení, jež před dvěma lety prasklo. V takovém stavu je nyní sportovní hala Tělovýchovné jednoty (TJ) Jiskra Humpolec. Ta ale na rekonstrukci nemá peníze. Proto připravuje převod majetku do správy města. A to by mohla být i cesta k opravě. Zdroj: https://www.idnes.cz/jihlava/zpravy/sportoviste-telovychovna-jednota-jiskra-humpolec-prevod-majetku-vysocina-rekonstrukce.A231219_766862_jihlava-zpravy_mv

video: iDNES.tv