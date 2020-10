VIDEO: Teď jde o život a zdraví, potřebujeme podporu všech občanů ČR, žádal Hamáček Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Potřebujeme podporu. Může nás to bolet, ale ta bolest bude menší, než neřízený proces a scény, které jsme vídali v Itálii nebo New Yorku. Už není čas na politiku a debatu o politických bodech a preferencích,“ prohlásil Jan Hamáček, který apeloval na občany, aby dodržovali opatření. „Jděte do práce, nakoupit si a jděte domů,“ vyzval občany.

video: ČTK