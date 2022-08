VIDEO: Marťani, vaječná smršť a kdo z vás to má? Jak šel čas s Jiřím Paroubkem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Marťani, vaječná smršť a kdo z vás to má? Jak šel čas s Jiřím Paroubkem

Ekonom a politik Jiří Paroubek to ve své kariéře dotáhl až na nejvyšší příčky. Rok a půl vedl českou vlády, čtyři roky byl předsedou ČSSD. Rodák z Olomouce podal v den svých 18. narozenin přihlášku do Československé strany socialistické (ČSS). Následně vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Po skončení vojenské služby nastoupil do podniku Restaurace a jídelny (RaJ) v Praze 1. V roce 1979 se oženil se Zuzanou Zajíčkovou a v roce 1984 se manželům narodil syn Jiří. Po pádu komunistického režimu v roce 1989 vstoupil do obnovené ČSSD. V srpnu 2004 se stal ministrem pro místní rozvoj, v dubnu 2005 předsedou vlády, v květnu 2006 jej pak mimořádný sjezd zvolil předsedou strany. Paroubek jako premiér proslul svou razancí, jeho styl ale často budil silné emoce.

