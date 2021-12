VIDEO: Otužilci se šli na Štědrý den koupat do ledové řeky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Otužilci se šli na Štědrý den koupat do ledové řeky

Desítky lidí se přímo na Štědrý den vyrazily koupat do ledové Jizery v Podlázkách u Mladé Boleslavi. Akce se koná pravidelně už radu let a čím dám tím více si získává na své oblibě. Do ledové řeky se tak chodí o Vánocích koupat jak děti, tak i senioři a všem takové vykoupání jen vřele doporučují.

video: iDNES.tv