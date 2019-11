VIDEO: Než aby můj syn žil s mužem, ať je raději sám, řekla Jochová v Rozstřelu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Než aby můj syn žil s mužem, ať je raději sám, řekla Jochová v Rozstřelu

Dotaz na to, co by dělala, kdyby její syn byl homosexuál, Jochovou zaskočil.„Bylo by mi milejší, kdyby můj syn raději zůstal sám, než aby žil v homosexuálním partnerství,“ řekla v Rozstřelu. „Kdyby mi to oznámil ve dvanácti, tak bych se to snažila řešit,“ dodala.

video: iDNES.cz