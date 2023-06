VIDEO: Kamiony dál jezdí přes Holešov, do zóny by mohly v červenci Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kamiony dál jezdí přes Holešov, do zóny by mohly v červenci

Otevření holešovské průmyslové zóny pro kamiony, které by pak nemusely jezdit přes město, je odložené na začátek července. Přitom řeč byla nejprve o tom, že by to bylo do konce ledna, následně do poloviny dubna, potom během května.

