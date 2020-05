VIDEO: Připomeňte si kanál OK 3. Jeho znělku, jednu z reklam a zahraniční zprávy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Připomeňte si kanál OK 3. Jeho znělku, jednu z reklam a zahraniční zprávy

Třetí kanál Československé televize (ČST), který dostal název OK 3, začal vysílat 14. května 1990. Zpočátku jen zkušebně v čase od 16 hodin do půlnoci. Prvním pořadem byly krátké zprávy CNN, po nich následoval jazykový kurz. Kanál fungoval do konce roku 1992, pak ho nahradila ČT 3.

