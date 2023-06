VIDEO: Kancléřka Vohralíková: Otevíráme Hrad veřejnosti, a to nejen fyzicky Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kancléřka Vohralíková: Otevíráme Hrad veřejnosti, a to nejen fyzicky

Hrad se více otevřel veřejnosti, a to nejen fyzicky. V rámci 100 dnů ve funkci prezdenta Petra Pavla to řekla vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Jana Vohralíková. Mluvila především o odstranění bezpečnostních rámů při vstupu do areálu Hradu, ale i o plánovaných aktivitách v následujících letech.

video: ČTK