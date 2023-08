VIDEO: Vedení Starostů a nezávislých schválilo lídry kandidátky Nerudovou a Farského Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vedení Starostů a nezávislých schválilo lídry kandidátky Nerudovou a Farského

Širší vedení Starostů a nezávislých, celostátní výbor, schválilo lídry kandidátky Starostové a osobnosti pro Evropu pro volby do Evropského parlamentu. Ekonomku Danuši Nerudovou, která kandidovala v lednu na post hlavy státu, a místopředsedu hnutí STAN Jana Farského. Celostátní výbor potvrdil to, co navrhlo předsednictvo STAN.

video: iDNES.tv