Kvůli strachu z koronaviru přijde k volbám málo lidí, shodli se kandidáti do Senátu v Rozstřelu

Volební účast bude letos zřejmě jedna z nejnižších. Malý zájem o volby očekávají i kandidáti do Senátu Roman Kraus a Anna Šabatová. Podle nich za to může i to, že média o koronaviru informují až moc.

video: iDNES.tv