VIDEO: V OD Kotva se otevřelo nové očkovací centrum Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V OD Kotva se otevřelo nové očkovací centrum

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navrhne změnu zákona, která by umožnila očkovat proti covidu lékárníkům nebo zubařům. Je podle něho důležité otevřít co nejvíce možností, jak lidem zpřístupnit vakcínu. Ministr to sdělil v pondělí na tiskové konferenci u příležitosti otevření nového očkovacího centra v OD Kotva.

video: iDNES.tv