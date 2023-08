VIDEO: Kvůli opravě silnice na Šerlich ubylo turistů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kvůli opravě silnice na Šerlich ubylo turistů

Do turistické sezony v Orlických horách letos zasáhla rekonstrukce silnice z Deštného do oblíbeného sedla pod vrchem Šerlich. To je výchozím bodem pro túry po hřebenech. Objížďka zabere 50 minut. Provozovatelé občerstvení si stěžují na úbytek turistů, lesníci evidují nepovolené průjezdy aut přes lesy.

video: iDNES.tv