Lodě, které nepoznaly vodu, kotví v Jablonci

Titanic, bitevní lodě, středomořské galéry i moderní jachty. Stavbě věrných modelů lodí věnují modeláři roky studia a trpělivé práce. Svá díla, propracovaná do posledního detailu, vystavují do tohoto čtvrtka v jabloneckém Eurocentru na 21. Mistrovství světa lodních modelů Naviga ve třídě C.

video: iDNES.tv