Louny chtějí část autobusového nádraží využít k parkování

Radnice v Lounech by ráda využívala část autobusového nádraží k parkování automobilů. Dohodnout se na tom chce s vlastníkem areálu. Podle vedení města by to ulevilo přilehlým ulicím, ty jsou přes den zaplněny parkujícími vozidly.

