Maláčová vs. Ferjenčík: Pohádali se o dětské skupiny

Poslanci se přou o zákon, zda se dětské skupiny budou muset přeměnit na jesle. „Místa pro děti do tří let jsou totiž to, co v České republice reálně chybí. „Nemá to být luxusní záležitost pro vyšší střední třídu,“ je přesvědčena ministryně Maláčová. Pirát Mikuláš Ferjenčík označil návrh ministryně za socialistický nesmysl.

video: PSPČR