Vláda by podle návrhu ministryně spravedlnosti za ANO Marie Benešové neměla mít šanci odvolat nejvyššího státního zástupce. Benešová to navrhuje v novele zákona, který ministerstvo spravedlnosti poslalo do připomínkového řízení. Přitom právě kvůli obavám, že nová ministryně plánuje nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana vyměnit, začaly proti ní protesty.

