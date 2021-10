VIDEO: Michael Žantovský v pořadu Co Čech, to politik Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Michael Žantovský v pořadu Co Čech, to politik

Bývalý velvyslanec v USA či Izraeli a v minulosti též tiskový mluvčí prezidenta Václava Havla Michael Žantovský říká, že první dáma Ivana Zemanová byla s dcerou cynicky zneužita. Prohlásil to v pořadu Co Čech, to politik na CNN Prima NEWS s odkazem na čtvrteční krátké tiskové vyjádření manželky prezidenta Miloše Zemana.

video: CNN Prima News