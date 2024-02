VIDEO: Znevěrohodňujete ústavní soud, řekl Vystrčil Havlíčkovi Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Znevěrohodňujete ústavní soud, řekl Vystrčil Havlíčkovi

Opozice se snaží znevěrohodnit rozhodnutí ústavního soudu, který minulý týden zamítl ústavní stížnost opozice kvůli nižší valorizaci důchodů, řekl pro CNN Prima News předseda Senátu Miloš Vystrčil. Podle Karla Havlíčka je to jen nálepkování pětikoalice a opozice má na takové kroky právo. „Byl jsem na schůzce s prezidentem Pavlem a ten sám říkal, že je to sporné a že to může jít k soudu,“ řekl.

video: CNN Prima NEWS / Partie Terezie Tománkové