Ministerstva průmyslu a dopravy by šlo sloučit do jednoho superministerstva, řekl Havlíček

Vicepremiér Karel Havlíček /nestr. za ANO/ by byl pro sloučení obou ministerstev, která má v současnosti na starost. Resort průmyslu a obchodu by tak sloučil s ministerstvem dopravy. Zmínil se o tom v závěru rozhovoru ve Zprávách plus na CNN Prima News.

video: CNN Prima News