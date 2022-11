VIDEO: Na Děčínsku pokáceli vánoční strom pro Prahu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na Děčínsku pokáceli vánoční strom pro Prahu

Vánoční strom pro Staroměstské náměstí pokáceli v obci Kytlice na Děčínsku. Kamionová souprava jej převeze do logistického areálu poblíž Mělníka, kde vyčká do následujícího dne na přesun do centra metropole.

video: iDNES.tv