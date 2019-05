VIDEO: Nesnese ani kolotoče a letěl akrobacii. Dopadl strašně Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nesnese ani kolotoče a letěl akrobacii. Dopadl strašně

„Tohle bylo moje nejhorší natáčení,“ zhodnotil reportér Matěj Smlsal let akrobatickým letadlem. Piloti ze skupiny The Flying Bulls Aerobatic team, kteří létají se čtyřmi letouny akrobatické sestavy, ho vzali na palubu jednoho z nich. Chtěli mu ukázat, co mimo jiné předvedou na Aviatické pouti, která se koná 1. a 2. června na letišti v Pardubicích. Smlsal, kterému se dělá špatně i na houpačkách či kolotočích, přetížení až 5G vůbec nezvládal - během letu mimo jiné měnil barvy ze zelené na rudou, bylo mu strašně zle.

video: Matěj Smlsal, David Ondruš, iDNES.tv