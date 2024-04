VIDEO: Nová tramvajová trasa na brněnské Kamechy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nová tramvajová trasa na brněnské Kamechy

O 1 400 metrů by měla být během několika let delší trasa tramvaje do brněnské Bystrce. S třemi novými zastávkami a novým 320 metrů dlouhým tunelem, který je potřeba vyrazit, povede až na nové sídliště Kamechy.

video: brno.cz