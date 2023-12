VIDEO: Výrobce nožů z Liberce patří ke světové elitě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Výrobce nožů z Liberce patří ke světové elitě

Milan Pokorný už téměř pět a dvacet let vyrábí nože. Za tu dobu se vypracoval na jednoho z nejuznávanějších českých mistrů. Na počátku jeho cesty stál nožíř a mistr svého oboru Buddy Weston. Prvních patnáct let byla výroba nožů jeho koníčkem. Dnes se tomuto ostrému řemeslu věnuje naplno. Stejně jako jeho mistr i on si kvalitní nožířskou ocel kupoval. Zhruba před sedmi lety ale potkal konstruktéra Marka Procházku, se kterým dnes vyrábí vlastní ocel, která našla uplatnění nejen při výrobě jeho originálních nožů. Po celém světě je sotva deset výrobců, kteří dokážou nerezový damašek vyrobit. Spolu s ním ale nabízejí také širokou paletu kompozitních materiálů, což tuhle malou českou firmu řadí mezi absolutní světovou špičku.

