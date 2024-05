VIDEO: V Praze odstartoval závod veteránů Oldtimer Express, cíl je v Aténách Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V Praze odstartoval závod veteránů Oldtimer Express, cíl je v Aténách

V sobotu 4. května odstartoval od Národního technického muzea vytrvalostní jízda 43 českých veteránů Oldtimer Express, která se vydá přes Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko a Černou Horu do Řecka. Po 2500 km rozdělených do pěti etap pak vozy dorazí do cíle v Aténách.

video: iDNES.tv