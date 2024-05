VIDEO: Parní romantika ve Vonwillerce přitáhla davy lidí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Parní romantika ve Vonwillerce přitáhla davy lidí

Dávnými časy to v sobotu zavonělo v bývalé Vonwillerově továrně v Žamberku. Muzeum starých strojů s největší sbírkou parních strojů v republice přilákalo stovky návštěvníků na den otevřených dveří. A bylo na co koukat. Umounění strojníci předvedli sílu parních válců, bafající lokomotivy závodily s automobilovými veterány a do rytmu všem lahodily rozpohybované stabilní motory.

video: iDNES.tv