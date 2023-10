VIDEO: Dostáváme se do normálního stavu, říká k nedostatku antibiotik náměstek Dvořáček Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Dostáváme se do normálního stavu, říká k nedostatku antibiotik náměstek Dvořáček

V lékárnách by se už měla stabilizovat situace v souvislosti s dosud nedostatkem tabletových antibiotik. Dnes to potvrdil náměstek ministra zdravotnictví Jakub Dvořáček s tím, že se do lékáren budou znovu dostávat léky, které jsou v Česku registrované. Problémy ale stále mohou nastat se suspenzí penicilinu, kdy lokálně mohou tyto léky chybět. Jak ale doplnil prezident České lékárnické komory Aleš Krebs, pokud by někde antibiotika nebo penicilinu, lze provést po dohodě s pacientem nebo i lékařem změnu léků nebo účinné látky.

video: ČTK